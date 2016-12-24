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Федор Кудряшов: надеюсь, 2017 год принесет еще больше положительных эмоций и побед

Защитник "Ростова" Фёдор Кудряшов поздравил болельщиков донской команды с наступающим Новым годом.

"Хотел бы поздравить с наступающим праздником всех болельщиков, всех тех, кто поддерживал команду в Ростове, России и других странах.

Надеюсь, что новый 2017 год принесёт ещё больше положительных эмоций, побед и, самое главное, здоровья всем", — цитирует Кудряшова официальный сайт "Ростова".
Теги: Ростов Кудряшов
Сегодня, 17:03
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№1 Написал: yura (Сегодня, 17:11) #
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Федя мы тоже надеемся,что вы на следующий сезон,хоть за лигу европы зацепитесь.
Регистрация: 23.06.2016
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