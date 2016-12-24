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Федор Кудряшов: надеюсь, 2017 год принесет еще больше положительных эмоций и побед
Защитник "Ростова" Фёдор Кудряшов поздравил болельщиков донской команды с наступающим Новым годом.
"Хотел бы поздравить с наступающим праздником всех болельщиков, всех тех, кто поддерживал команду в Ростове, России и других странах.
Надеюсь, что новый 2017 год принесёт ещё больше положительных эмоций, побед и, самое главное, здоровья всем", — цитирует Кудряшова официальный сайт "Ростова".
"Хотел бы поздравить с наступающим праздником всех болельщиков, всех тех, кто поддерживал команду в Ростове, России и других странах.
Надеюсь, что новый 2017 год принесёт ещё больше положительных эмоций, побед и, самое главное, здоровья всем", — цитирует Кудряшова официальный сайт "Ростова".
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