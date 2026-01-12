"Спартак" продлит контракт с Максименко - источник

По информации источника, детали контракта находятся на этапе обсуждения внутри руководства.
Александр Максименко выступает в составе "Спартака" с начала июля 2018 года. В текущем сезоне голкипер провел за клуб 18 матчей и пропустил 23 гола. Соглашение с футболистом рассчитано до конца июня 2026 года. Трансферная стоимость игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 5 миллионов евро.
Источник: Telegram-канал "МЯЧ RU"
Фото: ФК "Спартак"