"Спартак" продлит контракт с Максименко - источник

"Спартак" предложит новый контракт Александру Максименко.
Фото: ФК "Спартак"
По информации источника, детали контракта находятся на этапе обсуждения внутри руководства.

Александр Максименко выступает в составе "Спартака" с начала июля 2018 года. В текущем сезоне голкипер провел за клуб 18 матчей и пропустил 23 гола. Соглашение с футболистом рассчитано до конца июня 2026 года. Трансферная стоимость игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 5 миллионов евро.

Источник: Telegram-канал "МЯЧ RU"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится