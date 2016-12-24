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"Амкар", "Ростов" и "Шахтёр" интересуются защитником одесского "Черноморца"

Основной центральный защитник одесского «Черноморца» – грузин Давид Хочолава – приглянулся тренерскому штабу донецкого «Шахтера».

Как сообщает одесское издание «Думская», информацию о том, что уже в январе Хочолава может оказаться в расположении лидера украинской Премьер-лиги, подтвердил его агент, экс-футболист «Черноморца» Кахабер Мжаванадзе.

Впрочем, есть вероятность, что Давид может оказаться и в чемпионате России. В его услугах заинтересованы пермский «Амкар» и «Ростов».

Отметим, что счету Хочолавы 10 желтых карточек в 16 матчах чемпионата Украины - это больше, чем у любого другого футболиста в этом турнире.
Теги: Амкар Ростов Шахтер Черноморец
Сегодня, 23:27
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№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 23:28) #
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Болеет за:
«Сибирь»
Отметим, что счету Хочолавы 10 желтых карточек в 16 матчах чемпионата Украины - это больше, чем у любого другого футболиста в этом турнире.

Это клиент Ростова.


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Регистрация: 17.10.2016
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