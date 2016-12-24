Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Новости партнеров
Лента новостей:
23:02
Защитник "Саутгемптона" ван Дейк выбрал в качестве новогоднего костюма футболку "Ман Сити" (фото)
Защитник "Саутгемптона" ван Дейк выбрал в качестве новогоднего костюма футболку "Ман Сити" (фото)
22:40
Жозе Моуринью: календарь составлен так, чтобы некоторые команды отдыхали, а у других была куча проблем (1)
Жозе Моуринью: календарь составлен так, чтобы некоторые команды отдыхали, а у других была куча проблем (1)
21:55
На Депая претендует ещё и "Порту" (3)
На Депая претендует ещё и "Порту" (3)
15:23
Червиченко: зачем за Витселя платить по миллиону в месяц, если летом можно взять его бесплатно? (34)
Червиченко: зачем за Витселя платить по миллиону в месяц, если летом можно взять его бесплатно? (34)
14:40
Александр Атаманенко: не соглашусь с тем, что качество фастфудов на "Открытие Арене" отвратительное (14)
Александр Атаманенко: не соглашусь с тем, что качество фастфудов на "Открытие Арене" отвратительное (14)
"Амкар", "Ростов" и "Шахтёр" интересуются защитником одесского "Черноморца"
Основной центральный защитник одесского «Черноморца» – грузин Давид Хочолава – приглянулся тренерскому штабу донецкого «Шахтера».
Как сообщает одесское издание «Думская», информацию о том, что уже в январе Хочолава может оказаться в расположении лидера украинской Премьер-лиги, подтвердил его агент, экс-футболист «Черноморца» Кахабер Мжаванадзе.
Впрочем, есть вероятность, что Давид может оказаться и в чемпионате России. В его услугах заинтересованы пермский «Амкар» и «Ростов».
Отметим, что счету Хочолавы 10 желтых карточек в 16 матчах чемпионата Украины - это больше, чем у любого другого футболиста в этом турнире.
Как сообщает одесское издание «Думская», информацию о том, что уже в январе Хочолава может оказаться в расположении лидера украинской Премьер-лиги, подтвердил его агент, экс-футболист «Черноморца» Кахабер Мжаванадзе.
Впрочем, есть вероятность, что Давид может оказаться и в чемпионате России. В его услугах заинтересованы пермский «Амкар» и «Ростов».
Отметим, что счету Хочолавы 10 желтых карточек в 16 матчах чемпионата Украины - это больше, чем у любого другого футболиста в этом турнире.
|Информация
|Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.