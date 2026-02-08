Матчи Скрыть

Роналду и Месси могут стать одноклубниками — источник

Американский клуб "Интер Майами" внимательно следит за развитием ситуации вокруг нападающего "Аль-Насра" Криштиану Роналду.
Фото: Getty Images
Об этом сообщает фан-аккаунт португальца TCR в социальной сети X.

На фоне новостей о недовольстве Роналду работой Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии (PIF) и возможном уходе из "Аль-Насра" будущим летом интерес американского коллектива к футболисту усиливается.

По данным источника, владелец "Интер Майами", бывший английский футболист Дэвид Бекхэм всерьез рассматривает вариант с приглашением Роналду. Если это произойдет, то Криштиану впервые в карьере сыграет в одной команде с аргентинским нападающим Лионелем Месси, который защищает цвета "Интер Майами" с июля 2023 года.

Криштиану не нравится, что PIF оказывает большую финансовую поддержку конкурентом "Аль-Насра". В знак протеста работе фонда игрок бойкотировал два последних матча команды с "Эр-Риядом" (1:0) и "Аль-Иттихадом" (2:0). Контракт Роналду с "Аль-Насром" рассчитан до 30 июня 2027 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 12 млн евро.

