Роналду поставил ультиматум чиновникам Саудовской Аравии — источник

Нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду продолжает выражать недовольство ситуацией с управлением некоторыми клубами Саудовской Аравии.
Фото: Getty Images
Как сообщает MBC, футболист выдвинул ультиматум руководству Государственного инвестиционного фонда страны (PIF): Роналду хочет, чтобы уже в летнее трансферное окно фонд оказал поддержку "Аль-Насру", в противном случае он покинет клуб.

Ранее Криштиану заявил, что PIF намеренно усиливает "Аль-Хиляль", одного из главных конкурентов "Аль-Насра" в борьбе за чемпионский титул, чтобы обеспечить ему победу в Саудовской Про-Лиге.

Ключевым условием для продолжения карьеры португальца в "Аль-Насре" является реальное усиление состава команды летом и равное отношение к клубам со стороны PIF.

