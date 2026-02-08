Матчи Скрыть

В ЦСКА ответили, планируется ли подписание нового вингера

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо ответил, собирается ли клуб подписывать нового флангового нападающего.
Фото: ПФК ЦСКА
По словам Брейдо, многое в этом вопросе зависит от того, перейдет ли в стан армейцев полузащитник "Краснодара" Данила Козлов.

"Давайте поступательно.
Если Козлов станет футболистом ЦСКА, тогда этот вопрос можно будет обсуждать",
— сказал Брейдо "Чемпионату".

Этой зимой ЦСКА подписал полузащитника Дмитрия Баринова ("Локомотив", 2 млн евро), а также нападающих Лусиано Гонду ("Зенит", свободный агент) и Максима Воронова ("Урал", 2 млн евро).

Покинули клуб защитник Игорь Дивеев ("Зенит", 2 млн евро), полузащитники Родриго Вильягра ("Интернасьонал", аренда, 350 тыс. евро), Лионель Верде ("Унион" Санта-Фе, возвращение из аренды) и Глеб Пополитов ("Чайка", аренда), а также нападающие Алеррандро ("Интернасьонал", аренда, 420 тыс. евро), Артем Шуманский ("Крылья Советов", аренда) и Адольфо Гайч ("Эстудиантес", свободный агент).

Первую часть сезона 2025/2026 ЦСКА завершил на 4 месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги с 36 очками в активе.

