В ЦСКА ответили, планируется ли подписание нового вингера

"Давайте поступательно.
Если Козлов станет футболистом ЦСКА, тогда этот вопрос можно будет обсуждать",— сказал Брейдо "Чемпионату".
Этой зимой ЦСКА подписал полузащитника Дмитрия Баринова ("Локомотив", 2 млн евро), а также нападающих Лусиано Гонду ("Зенит", свободный агент) и Максима Воронова ("Урал", 2 млн евро).
Покинули клуб защитник Игорь Дивеев ("Зенит", 2 млн евро), полузащитники Родриго Вильягра ("Интернасьонал", аренда, 350 тыс. евро), Лионель Верде ("Унион" Санта-Фе, возвращение из аренды) и Глеб Пополитов ("Чайка", аренда), а также нападающие Алеррандро ("Интернасьонал", аренда, 420 тыс. евро), Артем Шуманский ("Крылья Советов", аренда) и Адольфо Гайч ("Эстудиантес", свободный агент).
Первую часть сезона 2025/2026 ЦСКА завершил на 4 месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги с 36 очками в активе.