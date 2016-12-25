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Роберт Левандовски: Гвардиола - фанат тактики, Анчелотти дает футболистам больше свободы

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски рассказал о различиях в тренировочных методиках Хосепа Гвардиолы и Карло Анчелотти.

"Гвардиола был фанатом тактики, разбора игры соперников, разделял игру на множество компонентов. Иногда казалось, что ему не хватает терпения. Анчелотти же подходит к тренировочному процессу по-другому. Он предоставляет футболистам больше свободы на поле.

В предыдущие сезоны мы играли хорошо, но в самые ответственные моменты команде не хватало сил. Трудно сказать, почему. Сейчас кризис наступил раньше, и я надеюсь, что к концу сезона мы наберем форму", - рассказал Левандовски.

Советский спорт
Теги: Левандовски Бавария
Сегодня, 11:29
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