"Одного не понимаю, зачем вы подписываете контракт на три года и увольняете после шести месяцев? Это ошибка, нельзя так работать. Команда провалилась при Карпине, это точно, но и не он один виноват в этом. Трансферы никуда не годятся, забрали половину "Ростова".
Результата Карпин не дал, но я и не рассчитывал, что при нем будут брать трофеи. Уже не раз говорил, это средний тренер, вот и всё на этом", - цитирует Ловчева "Матч ТВ".
Валерий Карпин был главным тренером московского "Динамо" с июня по ноябрь 2025 года. На данный момент специалист продолжает занимать аналогичный пост в национальной команде России.
По итогам 18 сыгранных туров бело-голубые занимают десятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 21 баллом в своем активе. В декабре клуб объявил о назначении Ролана Гусева на пост главного тренера - контракт со специалистом заключен до конца текущего сезона. Напомним, что в полуфинале Пути РПЛ Кубка России "Динамо" сыграет со столичным "Спартаком".
"Средний тренер". Экс-игрок "Спартака" - о наставнике сборной России
Экс-игрок сборной СССР и "Спартака" Евгений Ловчев оценил работу Валерия Карпина в московском "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"