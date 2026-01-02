"Он мой друг, хороший товарищ. К нему с большой симпатией отношусь. Но думаю, что Рашид Маматкулович дал все "Рубину", и подставил его Андрей Талалаев с "Балтикой". Если бы не такое ее выступление, руководство клуба иначе бы воспринимало выступление "Рубина", - цитирует Генича "РБ Спорт".
Ранее в СМИ появилась информация, что казанский "Рубин" в ближайшее время объявит об отставке Рашида Рахимова с поста главного тренера. Сообщалось, что руководство считает нынешние результаты команды неудовлетворительными.
По итогам 18 сыгранных туров казанцы располагаются на седьмой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 23 набранными очками в своем активе. Калининградская "Балтика" занимает пятое место с 35 баллами в своем активе.
Генич: Рахимова подставил Талалаев с "Балтикой"
Спортивный комментатор Константин Генич высказался о возможной отставке Рашида Рахимова с поста главного тренера "Рубина".
Фото: ФК "Рубин"