"Для меня лучший игрок "Зенита" в этом году — это Андрей Мостовой. Мне нравится, как он играет, и действительно очень нравится его футбол", - цитирует Данни Sport24.
В текущем сезоне Андрей Мостовой провел за петербургский "Зенит" во всех турнирах 24 матча и записал на свой счет семь забитых мячей и четыре результативные передачи.
По итогам прошлого сезона петербуржцы стали серебряными призерами чемпионата России, "Краснодар" впервые в истории стал чемпионом РПЛ.
Данни назвал лучшего футболиста "Зенита" в 2025 году. Это не бразилец
Фото: ФК "Зенит"