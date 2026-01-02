Данни назвал лучшего футболиста "Зенита" в 2025 году. Это не бразилец

Экс-игрок "Зенита" Мигель Данни назвал лучшего футболиста сине-бело-голубых по итогам 2025 года.
Фото: ФК "Зенит"
"Для меня лучший игрок "Зенита" в этом году — это Андрей Мостовой. Мне нравится, как он играет, и действительно очень нравится его футбол", - цитирует Данни Sport24.

В текущем сезоне Андрей Мостовой провел за петербургский "Зенит" во всех турнирах 24 матча и записал на свой счет семь забитых мячей и четыре результативные передачи.

По итогам прошлого сезона петербуржцы стали серебряными призерами чемпионата России, "Краснодар" впервые в истории стал чемпионом РПЛ.

