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Габриэл Барбоза: я очень счастлив в "Интере"

Нападающий "Интера" Габриэл Барбоза рассказал, что не планирует покидать миланский клуб.

"Я пробыл здесь три месяца, потребовалось время, чтобы адаптироваться к городу и команде. Я очень счастлив в "Интере". Конечно, хотелось бы играть больше, но меня всё устраивает, я понимаю, что нужно потерпеть. Я тренируюсь каждый день, чтобы стать лучше, и каждый день чувствую себя более уверенным. Основной вариант для меня – остаться в "Интере" и проявить себя здесь, как мне удалось это сделать в "Сантосе", – цитирует бразильского форварда goal.com.
Теги: Интер
Сегодня, 18:05
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