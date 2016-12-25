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Анзор Кавазашвили: у Эменике есть пробивная сила и умение забивать голы. А больше "Спартаку" ничего и не надо! (24)
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Габриэл Барбоза: я очень счастлив в "Интере"
Нападающий "Интера" Габриэл Барбоза рассказал, что не планирует покидать миланский клуб.
"Я пробыл здесь три месяца, потребовалось время, чтобы адаптироваться к городу и команде. Я очень счастлив в "Интере". Конечно, хотелось бы играть больше, но меня всё устраивает, я понимаю, что нужно потерпеть. Я тренируюсь каждый день, чтобы стать лучше, и каждый день чувствую себя более уверенным. Основной вариант для меня – остаться в "Интере" и проявить себя здесь, как мне удалось это сделать в "Сантосе", – цитирует бразильского форварда goal.com.
"Я пробыл здесь три месяца, потребовалось время, чтобы адаптироваться к городу и команде. Я очень счастлив в "Интере". Конечно, хотелось бы играть больше, но меня всё устраивает, я понимаю, что нужно потерпеть. Я тренируюсь каждый день, чтобы стать лучше, и каждый день чувствую себя более уверенным. Основной вариант для меня – остаться в "Интере" и проявить себя здесь, как мне удалось это сделать в "Сантосе", – цитирует бразильского форварда goal.com.
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