Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

"Амкар" может пополниться одним из лучших защитников ФНЛ

Один из лучших центральных защитников ФНЛ Виталий Шахов, выступающий в "Факеле", близок к переходу в "Амкар", передает "Советский спорт".

Отмечается, что игрок интересен главному тренеру "Амкара" Гаджи Гаджиеву, а сам футболист, в свою очередь, хочет поработать под руководством опытного наставника, команды которого отличаются организованной обороной.

Прошлым летом Шахов находился на просмотре в ЦСКА и произвел приятное впечатление, однако остался в "Факеле", где получал стабильную игровую практику.
Теги: Амкар
Сегодня, 11:57
Напечатать
0
(1)
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.