Слуцкий объяснил, почему не планирует возвращаться в РПЛ

- Я на сегодняшний день не готов возвращаться в Россию. Работаю в Китае, на наш клуб ходит по 50 тысяч человек.
Мы каждый год боремся за чемпионство, получаю великолепную зарплату… Почему я должен об этом мечтать? - сказал Слуцкий на ютуб-канале "За деньги".
Слуцкий возглавляет "Шанхай Шэньхуа" с 2023 года, а его соглашение с клубом действует до конца 2027-го. Под его руководством команда дважды выиграла Суперкубок страны.
За время работы российского тренера "Шанхай" одержал 55 побед, 14 раз сыграл вничью и потерпел 17 поражений.