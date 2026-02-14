Матчи Скрыть

Слуцкий объяснил, почему не планирует возвращаться в РПЛ

Наставник "Шанхай Шэньхуа" Леонид Слуцкий прокомментировал возможность возвращения к работе в Российской Премьер-лиге.
Специалист дал понять, что не рассматривает такой вариант, подчеркнув комфортные условия и амбиции своего нынешнего клуба.

- Я на сегодняшний день не готов возвращаться в Россию. Работаю в Китае, на наш клуб ходит по 50 тысяч человек.

Мы каждый год боремся за чемпионство, получаю великолепную зарплату… Почему я должен об этом мечтать? - сказал Слуцкий на ютуб-канале "За деньги".

Слуцкий возглавляет "Шанхай Шэньхуа" с 2023 года, а его соглашение с клубом действует до конца 2027-го. Под его руководством команда дважды выиграла Суперкубок страны.

За время работы российского тренера "Шанхай" одержал 55 побед, 14 раз сыграл вничью и потерпел 17 поражений.

