Слуцкий объяснил, почему не планирует возвращаться в РПЛ

Наставник "Шанхай Шэньхуа" Леонид Слуцкий прокомментировал возможность возвращения к работе в Российской Премьер-лиге.

Фото: ФК "Рубин"

Мы каждый год боремся за чемпионство, получаю великолепную зарплату… Почему я должен об этом мечтать? - сказал Слуцкий на ютуб-канале "За деньги".

Специалист дал понять, что не рассматривает такой вариант, подчеркнув комфортные условия и амбиции своего нынешнего клуба.- Я на сегодняшний день не готов возвращаться в Россию. Работаю в Китае, на наш клуб ходит по 50 тысяч человек.Слуцкий возглавляет "Шанхай Шэньхуа" с 2023 года, а его соглашение с клубом действует до конца 2027-го. Под его руководством команда дважды выиграла Суперкубок страны.За время работы российского тренера "Шанхай" одержал 55 побед, 14 раз сыграл вничью и потерпел 17 поражений.