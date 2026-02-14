Матчи Скрыть

"Зенит" принял решение по Нино - источник

"Зенит" не планирует расставаться с центральным защитником Нино как минимум до завершения текущего сезона.
Фото: ФК "Зенит"
По информации источника, в петербургский клуб не поступало официальных предложений по 28-летнему бразильцу, а сам футболист готов продолжать выступления за сине-бело-голубых и не обращался с просьбой об уходе.

Ранее в семье игрока действительно рассматривали возможность возвращения на родину, поскольку маленькому ребёнку требовалось больше внимания. Однако, как сообщается, этот вопрос удалось урегулировать, и на данный момент Нино остаётся в России.

Напомним, что футболист перебрался в клуб с берегов Невы зимой 2024 года.

Источник: "СЭ"

