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Дмитрий Тарасов может присоединиться к "Локомотиву" на третьем сборе

Главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин рассказал о состоянии здоровья полузащитника Дмитрия Тарасова.

В сентябре Тарасов в расположении сборной России получил разрыв передней крестообразной связки.

"Что касается Тарасова, то он проходит реабилитацию. На первых двух сборах он вряд ли вернётся в общую группу. А вот на третьем такая вероятность есть. Всё зависит от восстановления", - приводит слова Сёмина "СЭ".
Теги: Тарасов Локомотив
Сегодня, 09:53
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