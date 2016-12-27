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Юрий Семин: Миранчук будет играть за "Локомотив" еще год, а дальше жизнь покажет

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин заявил, что клуб не отпустит полузащитника Алексея Миранчука, контракт с которым рассчитан до 31 декабря 2017 года.

– Ситуация с Миранчуком успокоилась?

– У него действует контракт еще целый год. Алексей будет играть это время за «Локомотив», а дальше жизнь покажет. Проявит себя хорошо – кто-то его возьмет. Плохо – нет.

– Обычно клубы продлевают соглашения с важными футболистами, когда до истечения остается 12 месяцев и меньше...

– На сегодня общий язык не найден. Миранчука как раз все предложенное клубом устроило, а вот третью сторону – нет. Но время еще есть.

– Из аренды вернулся Антон Миранчук. Рассчитываете на него?

– Безусловно.

– Говорят, брату-близнецу по таланту Антон не уступает.

– Вот приступит к работе – и все будет видно.

– Миранчуки могут играть вместе?

– Конечно. Это было бы идеально – выпускать братьев на позицию инсайдов, – цитирует Семина "СЭ".
Теги: Семин Локомотив Миранчук
Сегодня, 09:57
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№1 Написал: паравоз (Сегодня, 10:06) #
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после гола тереку сменил тон.
Регистрация: 20.08.2016
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