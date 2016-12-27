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Виктор Васин вернул себе свой игровой номер в ЦСКА

Вернувшийся из аренды в "Уфу" защитник Виктор Васин определился с игровым номером в ЦСКА.

"Виктор Васин после возвращения в #ЦСКА будет выступать под прежним 5-м номером. С возвращением, Витя!" - говорится в официальном твиттере ЦСКА.
Теги: Васин ЦСКА
Сегодня, 21:18
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