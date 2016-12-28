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Александр Шикунов: "Анжи" предлагал Калачеву чумовые деньги, но он не оставил "Ростов"

Бывший вице-президент "Ростова" Александр Шикунов рассказал о несостоявшемся трансфере полузащитника команды Тимофея Калачева в «Анжи».

– Трансферы "Ростова", которыми вы больше всего гордитесь?

– Калачев и Гацкан – это история "Ростова". Калачев меня вообще убил. Весной 2014 года его хотели видеть в "Анжи". Махачкала давала серьезные деньги и контракт на три года.

Мы сидим на кипрском сборе, думаем, как дальше жить: Шешукова забирает "Локо", если еще и Калачев уходит – беда. А предложение такое, о котором мы обязаны ему сказать. Чумовые деньги. Умножь на три года – все, царь Белоруссии. Мы говорим: мол, Тимоха, так и так. А он отвечает: "Никуда не поеду. Хочу стать рекордсменом "Ростова" по числу матчей".

Через два месяца он выиграл Кубок России и сказал: "Видите, как я все прочухал". Таких людей сейчас мало", – сказал Шикунов.

Чемпионат
Теги: Калачев Ростов
Сегодня, 10:16
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4
(2)
№4 Написал: RoDon22 г. Ростов на Дону (Сегодня, 11:11) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Ростов»
А теперь Анжи продает своих игроков.
Калачв: "Видите, как я все прочухал".
Регистрация: 30.11.2015
№3 Написал: Jana Kazak (Сегодня, 10:51) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Ростов»
Калачев человечище!


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Ростов Чемпион!
Регистрация: 20.09.2015
№2 Написал: Looka Ростов-на-Дону (Сегодня, 10:48) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: safonas
safonas

Жопа - это ты!
А Тимофей - мужик! На таких команда держится!


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Не пытайтесь спорить с дебилом. Иначе вы опуститесь до его уровня. Где он задавит вас своим опытом.
Регистрация: 20.06.2008
№1 Написал: safonas (Сегодня, 10:23) #
  • -3
  •  (3)

хитрая жопа)


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
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