Александр Шикунов: "Анжи" предлагал Калачеву чумовые деньги, но он не оставил "Ростов"

Бывший вице-президент "Ростова" Александр Шикунов рассказал о несостоявшемся трансфере полузащитника команды Тимофея Калачева в «Анжи».– Калачев и Гацкан – это история "Ростова". Калачев меня вообще убил. Весной 2014 года его хотели видеть в "Анжи". Махачкала давала серьезные деньги и контракт на три года.Мы сидим на кипрском сборе, думаем, как дальше жить: Шешукова забирает "Локо", если еще и Калачев уходит – беда. А предложение такое, о котором мы обязаны ему сказать. Чумовые деньги. Умножь на три года – все, царь Белоруссии. Мы говорим: мол, Тимоха, так и так. А он отвечает: "Никуда не поеду. Хочу стать рекордсменом "Ростова" по числу матчей".Через два месяца он выиграл Кубок России и сказал: "Видите, как я все прочухал". Таких людей сейчас мало", – сказал Шикунов.