Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Павел Колобков и Александр Алаев включены в наблюдательный совет оргкомитета "Россия-2018"

Министр спорта РФ Павел Колобков и генеральный директор Российского футбольного союза Александр Алаев включены в наблюдательный совет оргкомитета чемпионата мира по футболу "Россия-2018", сообщается в распоряжении правительства РФ.

В наблюдательный совет также включен заместитель министра экономического развития РФ Александр Цыбульский.

Было принято решение исключить из наблюдательного совета оргкомитета Николая Толстых, Игоря Шувалова, Константина Ромодановского, Павла Королева и Владимира Дмитриева.
Сегодня, 12:46
Напечатать
0
(0)
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.