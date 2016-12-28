Павел Колобков и Александр Алаев включены в наблюдательный совет оргкомитета "Россия-2018"

Министр спорта РФ Павел Колобков и генеральный директор Российского футбольного союза Александр Алаев включены в наблюдательный совет оргкомитета чемпионата мира по футболу "Россия-2018", сообщается в распоряжении правительства РФ.



В наблюдательный совет также включен заместитель министра экономического развития РФ Александр Цыбульский.



Было принято решение исключить из наблюдательного совета оргкомитета Николая Толстых, Игоря Шувалова, Константина Ромодановского, Павла Королева и Владимира Дмитриева.