Бывший пресс-атташе "Спартака" Зинин – о Карседо: это будет уникальный эксперимент

"Нового главного тренера "Спартака" знаю хорошо. Много наблюдал его работу, да и в повседневной жизни неоднократно видел в самых непосредственных ситуациях. Карседо — сильный тактик, который способен органично перестраиваться с позиционного нападения к контратакующему футболу, от доминирующей игры к вязкой выстроенной обороне... Это будет уникальный эксперимент!" — написал Зинин в соцсети.
Ранее сообщалось, что Карседо станет главным тренером "Спартака" на следующей неделе и подпишет контракт до лета 2028 года. 4 января стало известно, что тренер попрощался с болельщиками и футболистами "Пафоса", который тренирует на данный момент.
52-летний специалист возглавляет кипрский клуб с лета 2023 года. Вместе с ним команда в сезоне-2024/25 выиграла чемпионат и кубок страны, а также вышла в Лигу чемпионов. Ранее Карседо уже работал в "Спартаке" в 2012 году в тренерском штабе Унаи Эмери.
11 ноября с должности главного тренера красно-белых ушел Деян Станкович. Исполняющим обязанности был назначен Вадим Романов. "Спартак" на данный момент занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России с 29 очками.
