Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Новости партнеров
Лента новостей:
08:21
Александр Шикунов: у Нобоа четыре предложения, за Азмуном 6-7 зарубежных клубов бродят, смотрят (4)
Александр Шикунов: у Нобоа четыре предложения, за Азмуном 6-7 зарубежных клубов бродят, смотрят (4)
00:39
Александр Шикунов объяснил, почему "Ростов" получил за Ивана Новосельцева всего 8 млн рублей (17)
Александр Шикунов объяснил, почему "Ростов" получил за Ивана Новосельцева всего 8 млн рублей (17)
Вчера 23:08
Защитник сборной Албании перешел в "Гамбург"
Защитник сборной Албании перешел в "Гамбург"
Вчера 23:00
Мирча Луческу: предпочитаю старательных игроков-трудяг, а не футболистов с огромной зарплатой и капризами (24)
Мирча Луческу: предпочитаю старательных игроков-трудяг, а не футболистов с огромной зарплатой и капризами (24)
Вчера 22:23
Сусо: Бакка счастлив в "Милане"
Сусо: Бакка счастлив в "Милане"
Сергей Юран: шансы "Спартака" выиграть чемпионат очень высоки
Бывший нападающий "Спартака" и сборной России Сергей Юран прокомментировал успешную игру красно-белых в текущем сезоне премьер-лиги.
"Я бы не сказал, что "Спартак" открытие или сюрприз чемпионата. На протяжении десятков лет клуб всегда ставил высокие задачи - как минимум второе место. Но силу разных причин - смены тренеров, не лучшего подбора футболистов - что-то не получалось. Сегодняшнее лидерство команды закономерно и по игре, и по результату. Конкуренты в лице "Зенита", ЦСКА, "Локомотива", "Краснодара" находятся не в оптимальных кондициях. Поэтому в текущем сезоне у спартаковцев самый благоприятный момент для возвращения себе "золота".
Очень важно, как главный тренер подготовит команду на зимних сборах. Раньше он не был в подобной ситуации - три месяца перерыва посреди сезона. Этот нюанс меня настораживает. Немногие верили в Массимо Карреру, который ранее не имел опыта самостоятельной тренерской деятельности. "Итальянец смог создать единый коллектив. Нет разделения на российских игроков и иностранцев. Каждый бьется, живет результатом.
Футболисты практически те же, что раньше, но действуют по-другому, более ответственно выполняют установку. Конечно, в любой работе должна присутствовать удача. И она поворачивается к "Спартаку". Но все же главный фактор успеха - живой, сплоченный коллектив.
- Есть мнение, что успех Карреры основан на багаже его предшественника Дмитрия Аленичева.
- Не соглашусь с такой точкой зрения. У прежнего наставника были эти же футболисты, но почему они невнятно проводили матчи? Одну игру выглядели неплохо, а потом - будто другой клуб появлялся на газоне. Да и как не пройти в Лиге Европы кипрский АЕК? Если бы Каррера успешно провел лишь пару поединков, можно было бы списать это на "багаж". А мы видим, что команда стабильна, да еще и прибавляет.
Да, с "Уфой" подвела реализация, в Самаре - чемоданное настроение и недооценка. Но такое случается даже с "Реалом" и "Барселоной. Но в любом случае шансы "Спартака" выиграть чемпионат очень высоки. В следующем сезоне придется сложнее: ЦСКА сделает выводы и укрепится, у питерцев будет меньше осечек. Сейчас самое время подарить болельщикам чемпионство.
УЕФА
"Я бы не сказал, что "Спартак" открытие или сюрприз чемпионата. На протяжении десятков лет клуб всегда ставил высокие задачи - как минимум второе место. Но силу разных причин - смены тренеров, не лучшего подбора футболистов - что-то не получалось. Сегодняшнее лидерство команды закономерно и по игре, и по результату. Конкуренты в лице "Зенита", ЦСКА, "Локомотива", "Краснодара" находятся не в оптимальных кондициях. Поэтому в текущем сезоне у спартаковцев самый благоприятный момент для возвращения себе "золота".
Очень важно, как главный тренер подготовит команду на зимних сборах. Раньше он не был в подобной ситуации - три месяца перерыва посреди сезона. Этот нюанс меня настораживает. Немногие верили в Массимо Карреру, который ранее не имел опыта самостоятельной тренерской деятельности. "Итальянец смог создать единый коллектив. Нет разделения на российских игроков и иностранцев. Каждый бьется, живет результатом.
Футболисты практически те же, что раньше, но действуют по-другому, более ответственно выполняют установку. Конечно, в любой работе должна присутствовать удача. И она поворачивается к "Спартаку". Но все же главный фактор успеха - живой, сплоченный коллектив.
- Есть мнение, что успех Карреры основан на багаже его предшественника Дмитрия Аленичева.
- Не соглашусь с такой точкой зрения. У прежнего наставника были эти же футболисты, но почему они невнятно проводили матчи? Одну игру выглядели неплохо, а потом - будто другой клуб появлялся на газоне. Да и как не пройти в Лиге Европы кипрский АЕК? Если бы Каррера успешно провел лишь пару поединков, можно было бы списать это на "багаж". А мы видим, что команда стабильна, да еще и прибавляет.
Да, с "Уфой" подвела реализация, в Самаре - чемоданное настроение и недооценка. Но такое случается даже с "Реалом" и "Барселоной. Но в любом случае шансы "Спартака" выиграть чемпионат очень высоки. В следующем сезоне придется сложнее: ЦСКА сделает выводы и укрепится, у питерцев будет меньше осечек. Сейчас самое время подарить болельщикам чемпионство.
УЕФА
|Информация
|Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.