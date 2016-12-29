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Константин Емельянов вновь стал главным тренером "Луча-Энергии"

Руководство "Луч-Энергия" определилось с кандидатурой главного тренера основной команды: её новым наставником стал Константин Емельянов, ранее занимавший в "Луче" должность старшего тренера.

На посту главного тренера Константин Владиленович сменил Сергея Передню, контракт с которым закончился еще 27 ноября.

Стоит отметить, что это уже второе назначение Константина Емельянова на должность наставника "Луча-Энергии". Впервые он руководил командой в сезоне-2012/2013: именно под его руководством желто-синие стали чемпионами Зоны "Восток" и завоевали путевку в ФНЛ.

Кроме того за свою 12-летнюю тренерскую карьеру специалист четырежды исполнял в "Луче-Энергии" обязанности главного тренера.

ФК "Луч-Энергия"
Теги: Луч-Энергия Емельянов
Сегодня, 09:29
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