Мор: мы пока не осознаем масштаб сотворенного Сафоновым

В среду, 17 декабря, Сафонов отразил четыре удара с точки в послематчевой серии финала Межконтинентального кубка ФИФА с бразильским "Фламенго". "ПСЖ" выиграл по пенальти со счетом 2:1 после ничьей 1:1 в основное и дополнительное время встречи.
"Мне кажется, мы сейчас не осознаем весь масштаб этих отбитых пенальти. Это входит в тройку достижений наших футболистов за рубежом: это голы Аленичева в финалах еврокубков, покер Андрея Аршавина и невероятное приключение Сафонова. Отбить четыре пенальти подряд на глазах всего мира — это здорово для нашего футбола и страны", — передает слова Мора "Матч ТВ".
Ранее никто из вратарей не отбивал четыре подряд пенальти на турнирах ФИФА. Для Матвея Сафонова этот трофей стал шестым в составе "Пари Сен-Жермен". За французский клуб россиянин выступает с прошлого года.
