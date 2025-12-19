Матчи Скрыть

Мор: мы пока не осознаем масштаб сотворенного Сафоновым

Бывший футболист, футбольный эксперт Эдуард Мор оценил значимость выигранной Матвеем Сафоновым серии пенальти для всего российского футбола.
Фото: Getty Images
В среду, 17 декабря, Сафонов отразил четыре удара с точки в послематчевой серии финала Межконтинентального кубка ФИФА с бразильским "Фламенго". "ПСЖ" выиграл по пенальти со счетом 2:1 после ничьей 1:1 в основное и дополнительное время встречи.

"Мне кажется, мы сейчас не осознаем весь масштаб этих отбитых пенальти. Это входит в тройку достижений наших футболистов за рубежом: это голы Аленичева в финалах еврокубков, покер Андрея Аршавина и невероятное приключение Сафонова. Отбить четыре пенальти подряд на глазах всего мира — это здорово для нашего футбола и страны", — передает слова Мора "Матч ТВ".

Ранее никто из вратарей не отбивал четыре подряд пенальти на турнирах ФИФА. Для Матвея Сафонова этот трофей стал шестым в составе "Пари Сен-Жермен". За французский клуб россиянин выступает с прошлого года.

