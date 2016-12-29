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Константин Сарсания: Тевес будет получать сумасшедшие деньги, но у китайцев задача привлечь болельщиков

Сумасшедшие деньги, которые будет получать футболист Карлос Тевес в китайском клубе "Шанхай Шэньхуа", оправданы тем, что местной лиге нужно стать популярной и привлечь болельщиков, считает известный футбольный функционер и тренер Константин Сарсания.

"Шанхай Шэньхуа" на своем официальном сайте объявил о переходе аргентинского нападающего Карлоса Тевеса, который, по информации СМИ, будет зарабатывать в шанхайском клубе около 40 миллионов евро за сезон, что и делает его самым высокооплачиваемым футболистом современности.

"Деньги сумасшедшие, конечно, будет получать Тевес. Оправдаться такие затраты на приглашение этого игрока никогда не смогут в плане отбивания денег. В плане зрительского интереса это правильные траты. У китайцев задача привлечь болельщиков, чтобы сделать лигу сильной и популярной, поэтому они не жалеют денег. Лучше взять Тевеса, чем несколько каких-то непонятных игроков. Китайцам нужно развивать рынок", - сказал Сарсания.

"Серьезные деньги пришли в китайский футбол. Для популяризации футбола они пытаются переманить хороших игроков, которые уже сделали карьеру, для того, чтобы рос уровень чемпионата и зрительского интереса. Вот у нас РФПЛ. Лучшие игроки уехали из России, и интерес к нашей премьер-лиге все падает и падает. Это же ненормально, когда на все матчи РФПЛ приходит в сумме примерно 70 тысяч человек. В Англии столько людей приходит на один матч", - цитирует Сарсанию "Р-Спорт".
Теги: Сарсания Тевес
Сегодня, 12:54
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