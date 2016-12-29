Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Новости партнеров
Лента новостей:
12:54
Константин Сарсания: Тевес будет получать сумасшедшие деньги, но у китайцев задача привлечь болельщиков (1)
Константин Сарсания: Тевес будет получать сумасшедшие деньги, но у китайцев задача привлечь болельщиков (1)
11:57
Сергей Семак: мы люди верующие, раз в неделю ездим в храм, стараемся быть примером для детей (1)
Сергей Семак: мы люди верующие, раз в неделю ездим в храм, стараемся быть примером для детей (1)
08:56
Жерар Мукунку: Романцев пил очень много, игроки "Спартака" тоже иногда любили расслабиться (37)
Жерар Мукунку: Романцев пил очень много, игроки "Спартака" тоже иногда любили расслабиться (37)
08:53
Тевес стал самым высокооплачиваемым футболистом мира, приняв предложение "Шанхай Шэньхуа" (14)
Тевес стал самым высокооплачиваемым футболистом мира, приняв предложение "Шанхай Шэньхуа" (14)
02:58
Тренер "Зенита": Витсель спокоен, он знает, что если не уйдет в "Ювентус" сейчас, то сделает это в июне (11)
Тренер "Зенита": Витсель спокоен, он знает, что если не уйдет в "Ювентус" сейчас, то сделает это в июне (11)
Александр Маркаров: думаю, Керимов не откажется от помощи "Анжи"
Один из основателей "Анжи" Александр Маркаров считает, что российский бизнесмен Сулейман Керимов не откажется от махачкалинского клуба и продолжит поддерживать проекты клуба после того, как его владельцем стал другой российский бизнесмен Осман Кадиев.
"Осман Кадиев - очень опытный человек, он знает, что и как делать в футболе, я не думаю, что он будет кардинально менять все то хорошее, что есть сейчас. Я говорю об инфраструктуре и менеджменте клуба - одном из сильнейших в России на сегодняшний день. А вот негативные моменты он исправит.
Даже в отношении легионеров, конечно, есть ребята, которые и без них смогут сыграть, конечно, будет тяжело, но я уверен, что он подберет хороших футболистов, он ведь взял клуб, чтобы тот развивался. Хотя я не думаю, что после всего сделанного Сулейман Керимов откажется от проекта, я уверен, что он продолжит поддерживать клуб.
Если судить по тому, кто стал новым владельцем, то стоит отметить, что Осман Кадиев до мозга костей футбольный человек, не то что любит, он живет футболом", - цитирует Маркарова "Р-Спорт".
"Осман Кадиев - очень опытный человек, он знает, что и как делать в футболе, я не думаю, что он будет кардинально менять все то хорошее, что есть сейчас. Я говорю об инфраструктуре и менеджменте клуба - одном из сильнейших в России на сегодняшний день. А вот негативные моменты он исправит.
Даже в отношении легионеров, конечно, есть ребята, которые и без них смогут сыграть, конечно, будет тяжело, но я уверен, что он подберет хороших футболистов, он ведь взял клуб, чтобы тот развивался. Хотя я не думаю, что после всего сделанного Сулейман Керимов откажется от проекта, я уверен, что он продолжит поддерживать клуб.
Если судить по тому, кто стал новым владельцем, то стоит отметить, что Осман Кадиев до мозга костей футбольный человек, не то что любит, он живет футболом", - цитирует Маркарова "Р-Спорт".
|Информация
|Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.