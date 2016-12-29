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Александр Маркаров: думаю, Керимов не откажется от помощи "Анжи"

Один из основателей "Анжи" Александр Маркаров считает, что российский бизнесмен Сулейман Керимов не откажется от махачкалинского клуба и продолжит поддерживать проекты клуба после того, как его владельцем стал другой российский бизнесмен Осман Кадиев.

"Осман Кадиев - очень опытный человек, он знает, что и как делать в футболе, я не думаю, что он будет кардинально менять все то хорошее, что есть сейчас. Я говорю об инфраструктуре и менеджменте клуба - одном из сильнейших в России на сегодняшний день. А вот негативные моменты он исправит.

Даже в отношении легионеров, конечно, есть ребята, которые и без них смогут сыграть, конечно, будет тяжело, но я уверен, что он подберет хороших футболистов, он ведь взял клуб, чтобы тот развивался. Хотя я не думаю, что после всего сделанного Сулейман Керимов откажется от проекта, я уверен, что он продолжит поддерживать клуб.

Если судить по тому, кто стал новым владельцем, то стоит отметить, что Осман Кадиев до мозга костей футбольный человек, не то что любит, он живет футболом", - цитирует Маркарова "Р-Спорт".
Теги: Анжи
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