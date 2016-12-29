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Федор Смолов: через два-три года вижу себя в европейском топ-клубе

Нападающий "Краснодара" Федор Смолов признался, что ставит целью перейти в топовый европейский чемпионат.

"Через два-три года вижу себя в топ-клубе европейского топового чемпионата - в Англии, Италии, Германии или Испании. Я себя там не просто вижу, я к этому стремлюсь. Потому что, когда у меня состоялся тот самый разговор с самим собой, я себе поставил цель. Теперь стараюсь идти к ней", - цитирует Смолова еженедельник "Футбол".
Теги: Смолов
Сегодня, 13:50
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8
(1)
№8 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 14:51) #
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Цитата: Lord_Vik
Хотя бы в ЛЧ пару голов забить.


Думаешь Краснодар в РПЛ в ЛЧ пустят?


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№7 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 14:34) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: maradona72
Ему бы на таком уровне пару лет в РПЛ играть, а не о Европе думать.

пару лет в РПЛ маловато.
Хотя бы в ЛЧ пару голов забить.
Регистрация: 22.09.2007
№6 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 14:30) #
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Болеет за:
«Спартак»
он не тянет на топ, как бы ему не хотелось хороший уровневый середняк, да, но не более. теоретически в у словной боруссии могло бы получиться

о, ему уже 27... в 30 лет в топ-клуб? для чего. через год-два начнется заметный спад, кому оннужен будет. если и переезжать то зимой или летом.

за карьеру 217 игр, 55 голов... епать, реалньо. ему бы уровень смоь подержать два-три года, и то будет достижение неплохое. а так да. чем больше наших в топовых чемпах, тем лучше. лишь бы играли


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№5 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 14:21) #
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Фёдор , в Европейский топовый клуб тебе сейчас нужно ехать, а через 2-3 года никто не загадывает, а в друг травма или что нибудь ещё...Молодец что от ШЛЮХИ отказался-посла -сосла ЧМ... ты и прибавил здорово по этому.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
№4 Написал: Kostik (Сегодня, 14:04) #
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Через три года это кайрат, аршавину пасовать
Регистрация: 20.03.2008
№3 Написал: Tom1989 Лондон (Сегодня, 14:03) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Челси»
В какой нибудь Кубани в ФНЛ
Регистрация: 11.12.2016
№2 Написал: yakov.avramovscky (Сегодня, 14:03) #
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УТКА,ага баба Яга.
Регистрация: 17.12.2016
№1 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 14:00) #
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Что он несет? Какая нах цель?
Ему 27. За всю свою карьеру только пол года как начал играть, и уже в облаках при полной отсутствии гравитации! Ему бы на таком уровне пару лет в РПЛ играть, а не о Европе думать.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
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