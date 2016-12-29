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Федор Смолов: через два-три года вижу себя в европейском топ-клубе
Нападающий "Краснодара" Федор Смолов признался, что ставит целью перейти в топовый европейский чемпионат.
"Через два-три года вижу себя в топ-клубе европейского топового чемпионата - в Англии, Италии, Германии или Испании. Я себя там не просто вижу, я к этому стремлюсь. Потому что, когда у меня состоялся тот самый разговор с самим собой, я себе поставил цель. Теперь стараюсь идти к ней", - цитирует Смолова еженедельник "Футбол".
"Через два-три года вижу себя в топ-клубе европейского топового чемпионата - в Англии, Италии, Германии или Испании. Я себя там не просто вижу, я к этому стремлюсь. Потому что, когда у меня состоялся тот самый разговор с самим собой, я себе поставил цель. Теперь стараюсь идти к ней", - цитирует Смолова еженедельник "Футбол".
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