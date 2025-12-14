Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ноттингем Форест
0 - 0 0 0
Тоттенхэм1 тайм
Сандерленд
0 - 0 0 0
Ньюкасл1 тайм
Кристал Пэлас
0 - 0 0 0
Манчестер Сити1 тайм
Вест Хэм
1 - 1 1 1
Астон Вилла1 тайм
Брентфорд
19:30
ЛидсНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Сельта
18:15
АтлетикНе начат
Леванте
20:30
ВильярреалНе начат
Алавес
23:00
Реал МадридНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Удинезе
0 - 0 0 0
Наполи1 тайм
Фиорентина
0 - 0 0 0
Верона1 тайм
Дженоа
20:00
ИнтерНе начат
Болонья
22:45
ЮвентусНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Фрайбург
17:30
Боруссия ДНе начат
Бавария
19:30
МайнцНе начат
Вердер
21:30
ШтутгартНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лион
0 - 0 0 0
Гавр1 тайм
Страсбург
19:15
ЛорьянНе начат
Осер
19:15
ЛилльНе начат
Ланс
19:15
НиццаНе начат
Марсель
22:45
МонакоНе начат

Названы игроки, которых "Локо" рассматривает на замену Баринову - источник

Стали известны кандидаты на замену полузащитника "Локомотива" Дмитрия Баринова, который покинет клуб.
Фото: ФК "Локомотив"
Первостепенной задачей у "железнодорожников" является сохранение Данила Пруцева. В случае невыполнения этой задачи, будут рассматриваться такие кандидаты, как Угочукву Иву из "Рубина", Кирилл Кравцов из "Сочи", Сергей Бабкин из "Крыльев Советов" и Мамаду Майга из "Пари НН".

Ранее, 3 декабря, в СМИ появилась информация о том, что воспитанник и капитан "Локомотива" Дмитрий Баринов отклонил финальное предложение московского клуба по продлению контракта и перейдет в ЦСКА.

Нынешнее соглашение 29-летнего хавбека с "железнодорожниками" истекает в конце июня 2026 года. В этом сезоне Баринов провел 24 матча, забил 3 мяча и отдал 7 ассистов.

Источник: "Чемпионат"

