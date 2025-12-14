Названы игроки, которых "Локо" рассматривает на замену Баринову - источник

Первостепенной задачей у "железнодорожников" является сохранение Данила Пруцева. В случае невыполнения этой задачи, будут рассматриваться такие кандидаты, как Угочукву Иву из "Рубина", Кирилл Кравцов из "Сочи", Сергей Бабкин из "Крыльев Советов" и Мамаду Майга из "Пари НН".
Ранее, 3 декабря, в СМИ появилась информация о том, что воспитанник и капитан "Локомотива" Дмитрий Баринов отклонил финальное предложение московского клуба по продлению контракта и перейдет в ЦСКА.
Нынешнее соглашение 29-летнего хавбека с "железнодорожниками" истекает в конце июня 2026 года. В этом сезоне Баринов провел 24 матча, забил 3 мяча и отдал 7 ассистов.
Источник: "Чемпионат"
