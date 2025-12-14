Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

2025/26
Ноттингем Форест
0 - 0 0 0
Тоттенхэм1 тайм
Сандерленд
0 - 0 0 0
Ньюкасл1 тайм
Кристал Пэлас
0 - 0 0 0
Манчестер Сити1 тайм
Вест Хэм
1 - 1 1 1
Астон Вилла1 тайм
Брентфорд
19:30
ЛидсНе начат

Чемпионат Испании. Примера

2024/25
Сельта
18:15
АтлетикНе начат
Леванте
20:30
ВильярреалНе начат
Алавес
23:00
Реал МадридНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

2025/26
Удинезе
0 - 0 0 0
Наполи1 тайм
Фиорентина
0 - 0 0 0
Верона1 тайм
Дженоа
20:00
ИнтерНе начат
Болонья
22:45
ЮвентусНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

2024/25
Фрайбург
17:30
Боруссия ДНе начат
Бавария
19:30
МайнцНе начат
Вердер
21:30
ШтутгартНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

2025/26
Лион
0 - 0 0 0
Гавр1 тайм
Страсбург
19:15
ЛорьянНе начат
Осер
19:15
ЛилльНе начат
Ланс
19:15
НиццаНе начат
Марсель
22:45
МонакоНе начат

Кафанов оценил игру Сафонова за "ПСЖ"

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов оценил игру российского вратаря "ПСЖ" Матвея Сафонова в последних матчах.
Фото: Getty Images
- Все идет как надо. Сафонов не допустил ни одной ошибки за три матча, и при этом в каждом были сейвы. А в последней встрече с "Метцем" он сделал много качественных действий, если говорить об игре ногами, - сказал Кафанов "Чемпионату".

Вчера, 13 декабря, "ПСЖ" одержал выездную победу над "Метцем" в матче 16 тура Лиги 1 со счетом 3:2. Российский голкипер Матвей Сафонов вышел на поле с первых минут и пропустил два мяча.

Всего в текущем сезоне российский голкипер вышел на поле в 3 встречах, пропустил 2 мяча и сыграл "на ноль" в двух встречах.

