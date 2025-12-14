- Все идет как надо. Сафонов не допустил ни одной ошибки за три матча, и при этом в каждом были сейвы. А в последней встрече с "Метцем" он сделал много качественных действий, если говорить об игре ногами, - сказал Кафанов "Чемпионату".
Вчера, 13 декабря, "ПСЖ" одержал выездную победу над "Метцем" в матче 16 тура Лиги 1 со счетом 3:2. Российский голкипер Матвей Сафонов вышел на поле с первых минут и пропустил два мяча.
Всего в текущем сезоне российский голкипер вышел на поле в 3 встречах, пропустил 2 мяча и сыграл "на ноль" в двух встречах.
Кафанов оценил игру Сафонова за "ПСЖ"
Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов оценил игру российского вратаря "ПСЖ" Матвея Сафонова в последних матчах.
Фото: Getty Images