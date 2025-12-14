В Гоцуке заинтересованы клубы из Турции и Казахстана - источник

По данным источника, российским центральным защитником "Серик Беледиеспор" Кириллом Гоцуком интересуются "Бандымра Спор" из турецкой Первой лиги, и неназванный клуб из Казахстана.
33-летний Гоцук перебрался в чемпионат Турции минувшим летом, покинув "Пари НН" в качестве свободного агента. В нынешнем сезоне россиянин провел 17 матчей и записал в свой актив один забитый гол. Контракт игрока рассчитан до конца июня 2027 года. Transfermarkt оценивает Гоцука в 500 тысяч евро.
Источник: Metaratings
Российский защитник может сменить клубную прописку.
Фото: соцсети Гоцука