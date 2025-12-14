Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ноттингем Форест
3 - 0 3 0
ТоттенхэмЗавершен
Сандерленд
1 - 0 1 0
НьюкаслЗавершен
Кристал Пэлас
0 - 3 0 3
Манчестер СитиЗавершен
Вест Хэм
2 - 3 2 3
Астон ВиллаЗавершен
Брентфорд
1 - 1 1 1
ЛидсЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Севилья
4 - 0 4 0
ОвьедоЗавершен
Сельта
2 - 0 2 0
АтлетикЗавершен
Леванте
Перенесён
Вильярреал

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Милан
2 - 2 2 2
СассуолоЗавершен
Удинезе
1 - 0 1 0
НаполиЗавершен
Фиорентина
1 - 2 1 2
ВеронаЗавершен
Дженоа
1 - 2 1 2
ИнтерЗавершен

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Фрайбург
1 - 1 1 1
Боруссия ДЗавершен
Бавария
2 - 2 2 2
МайнцЗавершен
Вердер
0 - 4 0 4
ШтутгартЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лион
1 - 0 1 0
ГаврЗавершен
Страсбург
0 - 0 0 0
ЛорьянЗавершен
Осер
3 - 4 3 4
ЛилльЗавершен
Ланс
2 - 0 2 0
НиццаЗавершен

В Гоцуке заинтересованы клубы из Турции и Казахстана - источник

Российский защитник может сменить клубную прописку.
Фото: соцсети Гоцука
По данным источника, российским центральным защитником "Серик Беледиеспор" Кириллом Гоцуком интересуются "Бандымра Спор" из турецкой Первой лиги, и неназванный клуб из Казахстана.

33-летний Гоцук перебрался в чемпионат Турции минувшим летом, покинув "Пари НН" в качестве свободного агента. В нынешнем сезоне россиянин провел 17 матчей и записал в свой актив один забитый гол. Контракт игрока рассчитан до конца июня 2027 года. Transfermarkt оценивает Гоцука в 500 тысяч евро.

Источник: Metaratings

