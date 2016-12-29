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Константин Сарсания: Тевес будет получать сумасшедшие деньги, но у китайцев задача привлечь болельщиков (1)
Константин Сарсания: Тевес будет получать сумасшедшие деньги, но у китайцев задача привлечь болельщиков (1)
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Жерар Мукунку: Романцев пил очень много, игроки "Спартака" тоже иногда любили расслабиться (37)
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Тевес стал самым высокооплачиваемым футболистом мира, приняв предложение "Шанхай Шэньхуа" (14)
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Тренер "Зенита": Витсель спокоен, он знает, что если не уйдет в "Ювентус" сейчас, то сделает это в июне (11)
Тренер "Зенита": Витсель спокоен, он знает, что если не уйдет в "Ювентус" сейчас, то сделает это в июне (11)
Спонсоры "Интера" готовы выделить 150 млн евро на Алексиса Санчеса
Китайская компания Suning Commerce Group, владеющая итальянским футбольным клубом "Интер", готова заплатить €150 млн за переход в стан "нерадзурри" нападающего "Арсенала" Алексиса Санчеса, сообщает "Газета.ru" со ссылкой на Mirror.
Контракт 28-летнего чилийца с "Арсеналом" истекает летом 2018 года, и руководство лондонцев может рассмотреть предложение о трансфере.
Контракт 28-летнего чилийца с "Арсеналом" истекает летом 2018 года, и руководство лондонцев может рассмотреть предложение о трансфере.
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