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Спонсоры "Интера" готовы выделить 150 млн евро на Алексиса Санчеса

Китайская компания Suning Commerce Group, владеющая итальянским футбольным клубом "Интер", готова заплатить €150 млн за переход в стан "нерадзурри" нападающего "Арсенала" Алексиса Санчеса, сообщает "Газета.ru" со ссылкой на Mirror.

Контракт 28-летнего чилийца с "Арсеналом" истекает летом 2018 года, и руководство лондонцев может рассмотреть предложение о трансфере.
Теги: Интер Санчес
Сегодня, 14:55
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