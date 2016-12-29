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Кирилл Панченко стал послом Саранска на ЧМ-2018
Нападающий "Динамо" Кирилл Панченко стал послом Саранска как города-организатора чемпионата мира 2018 года в России, информирует официальный сайт "Мордовии".
"Кирилл Панченко - новый посол Саранска - города-организатора ЧМ-2018. Панченко составит компанию Игорю Бутману, Станиславу Дужникову, Татьяне Гордеевой и Жерару Депардье", - говорится в сообщении пресс-службы клуба.
"Кирилл Панченко - новый посол Саранска - города-организатора ЧМ-2018. Панченко составит компанию Игорю Бутману, Станиславу Дужникову, Татьяне Гордеевой и Жерару Депардье", - говорится в сообщении пресс-службы клуба.
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