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Квинси Промес: не покину "Спартак", пока не станем чемпионами!

Полузащитник "Спартака" Квинси Промес, как и другие игроки красно-белых в лице Зе Луиша, Дениса Глушакова и Артема Реброва, подарил детям подарки на специальной пресс-конференции.

"Пока я не собираюсь уходить из "Спартака". По крайней мере, до того момента, пока мы не станем чемпионами", - сказал Промес на встрече с юными поклонниками.

Теги: Промес Спартак
Сегодня, 16:05
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16
(2)
№16 Написал: Гастэряну (Сегодня, 16:46) #
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Цитата: Ли Харви Освальд
Цыганам еще геноцид устроим

а потом придут киприоты-пенсионеры и забьют поросенка, а какая-нибудь галя наделает из туши отбивных.
Регистрация: 25.02.2016
№15 Написал: afelayz Россия, Красноярск (Сегодня, 16:46) #
  • +1
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Болеет за:
«Зенит»
Очень хорошо получилось. Смотрел с удовольствием. :)
Регистрация: 8.08.2016
№14 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 16:39) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: mikelo73
как бы не сглазил Чемпионство у Спартака. Показуха какая то ...Детский сад...


В смысле?

Цитата: barscool
Квинси Промес: не покину "Спартак", пока не станем чемпионами!...

Наверно теперь Спартаку беспокоиться не стоит,подпишет пожизненный контракт,потому что ЧР ему не видать в Спартаке!!!


То есть вы считаете что за 13 туров Спартак будет терять очки,а вы нет?
Регистрация: 12.02.2013
№13 Написал: Ли Харви Освальд (Сегодня, 16:37) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
У нас веселей. И веселуха только начинается. smile Бедные ослеги... Цыганам еще геноцид устроим stuck_out_tongue_winking_eye


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Пора, товарищи, брать коня за рога!
Регистрация: 18.12.2016
№12 Написал: tar-tas Moskwa (Сегодня, 16:30) #
  • 0
  •  (4)

Ничего, аппетит приходит во время еды.

Летом он цыгану споёт: Эх, раз! Да, ещё раз! Ещё много-много-много раз....


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Зенитом звали маленькую облезлую собачонку с мохнатою мордой, злую и избалованную, с медалькой на ошейнике.
Регистрация: 15.07.2008
№11 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 16:23) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Братухи!
эта лучшая конференция Спартака!
а сколько радостей дали детишкам!

Промесу за сказанное отдельное спасибо!

по поводу чемпионства..Вы уж постарайтесь..честно слово..заждались smirk


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..
Регистрация: 22.05.2015
№10 Написал: mikelo73 г. Киров Кировская область. (Сегодня, 16:21) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Локомотив»
как бы не сглазил Чемпионство у Спартака. Показуха какая то ...Детский сад...
Регистрация: 18.03.2012
№9 Написал: oksva Спб (Сегодня, 16:20) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Ну , злопыхатели , значит вы рады тому , что он остаётся . В кои то веки наши желания совпадают - мы тоже рады этому .


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016
№8 Написал: barscool Санкт-Петербург (Сегодня, 16:18) #
  • -1
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Квинси Промес: не покину "Спартак", пока не станем чемпионами!...

Наверно теперь Спартаку беспокоиться не стоит,подпишет пожизненный контракт,потому что ЧР ему не видать в Спартаке!!!


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Зенит
Барселона
Регистрация: 14.08.2012
№7 Написал: какзайчонок Москва (Сегодня, 16:17) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Признание

Не властны мы в самих себе
И, в молодые наши леты,
Даем поспешные обеты,
Смешные, может быть, всевидящей судьбе.
Автор: Е. А. Баратынский
Регистрация: 15.03.2009
№6 Написал: TM_Rostov Kazan (Сегодня, 16:15) #
  • -2
  •  (4)

У нас в России пенсии маленькие!

А если вдруг Спартак станет чемпионом в этом сезоне, то получается на следующий год уйдет?
Регистрация: 21.09.2015
№5 Написал: Камачо Красндар (Сегодня, 16:15) #
  • +2
  •  (12)
Болеет за:
«Краснодар»
Подписывай пожизненный контракт тогда смело
Регистрация: 22.06.2016
№4 Написал: login kinogreen.ru (Сегодня, 16:15) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
молодцы


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Регистрация: 11.05.2015
№3 Написал: Матвей нью-васюки (Сегодня, 16:13) #
  • -3
  •  (15)

Это надолго!


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Ах, Самара-городок, ай да знатный свиночпок!:)
Регистрация: 14.07.2015
№2 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 16:13) #
  • +5
  •  (7)

Ну и хорошо


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№1 Написал: Drumer Тверь (Сегодня, 16:10) #
  • +1
  •  (21)
Болеет за:
ЦСКА
повезло Спаму, сохранят Промеса до окончания карьеры
Регистрация: 11.01.2009
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