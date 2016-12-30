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Источник: "Спартак" забронировал для Александра Самедова место на сборе в Испании

Полузащитник "Локомотива" Александр Самедов в январе перейдет в "Спартак", передает "Лайф".

По информации издания, красно-белые забронировали для игрока сборной России место на втором сборе команды, который пройдет с 4 по 17 февраля в Марбелье. В январе Самедов, скорее всего, останется в Москве, где будет тренироваться с дублирующим составом железнодорожников.

Сейчас между клубами идут переговоры по трансферной стоимости игрока. "Спартак" настаивает на сумме в 3 миллиона евро, "Локомтив" хочет получить 5.
Теги: Спартак Самедов Локомотив
Сегодня, 00:27
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(1)
№6 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 00:51) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Неужели сага завершится?


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a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
Регистрация: 2.05.2014
№5 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 00:50) #
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Лайф кстати самый правдивый источник. В этом казалось бы легкомысленном издании работают серьёзные люди. 90% всех их предсказаний (когда официальные СМИ держали язык в жопе) сбылось. При чём не только спортивных...
Регистрация: 7.03.2016
№4 Написал: rooiwit (Сегодня, 00:42) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
sanyapytilin,
Давно у нас игроки в 32 года стариками стали?
Регистрация: 22.12.2016
№3 Написал: tar-tas Moskwa (Сегодня, 00:38) #
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Лайф...Уже смешно.


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Зенитом звали маленькую облезлую собачонку с мохнатою мордой, злую и избалованную, с медалькой на ошейнике.
Регистрация: 15.07.2008
№2 Написал: m7rf_2 Москва (Сегодня, 00:37) #
  • +1
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Болеет за:
«Спартак»
В Ишакярне Ишакевичу сколько лет? 85 или 86?
Регистрация: 11.06.2016
№1 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 00:29) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Молодцы. Старикам у нас почет.
Регистрация: 6.01.2006
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