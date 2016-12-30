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Геннадий Орлов: звоню Семаку, спрашиваю: "Говорить можешь? Только не падай"
Телекомментатор Геннадий Орлов рассказал о том, как общался с представителем "Уфы" и порекомендовал обратить внимание на тренера Сергея Семака. Напомним, сегодня уфимский клуб назначил бывшего специалиста тренерского штаба "Зенита" главным тренером команды.
"Из "Уфы" перезвонили обратно минут через 15 и попросили телефон Семака. "Ребят, подождите, — говорю. — Я ж еще с самим Семаком не говорил". Тем вечером он так и не ответил: куда-то в театр ходил. На следующий день у "Зенита" тренировка, я еще раз часов в 11 набрал, Семак увидел и перезвонил. "Ты один? — спрашиваю Семака. — Говорить можешь? Только не падай". — "Что такое?" Рассказываю о готовности "Уфы" вести переговоры — а Семак к такому совершенно не готов. Объяснил ему: "Вряд ли тебя поставят главным тренером в "Зенит". Ответ — ни да, ни нет. Но согласился, что начинать самостоятельную карьеру пора. Я обратил внимание на то, как поработал в "Уфе" Гончаренко, и что сам клуб с чистой репутацией, новый, ничем еще запятнан. Семак разрешил дать телефон.
Так машина закрутилась. Сегодня утром из "Уфы" позвонили: "Геннадий Сергеевич, спасибо вам. Сегодня представляем". Я-то заранее знал, что все к этому идет, но все равно очень доволен. К счастью, "Уфа" вообще ни с кем не вела переговоров, все было очень спонтанно. Я узнал об этом, когда мало кто знал, что Гончаренко покидает "Уфу". У тренеров же столько скаутов и агентов, они бы как воронье набросились — но не успели.
Это назначение могло, в принципе, произойти и без меня — но слава богу, что произошло со мной. У меня легкая рука! Семак должен стать очень достойным тренером. Таких авторитетных ребят в нашем футболе сейчас всего двое: кроме Семака — только Андрей Тихонов, и он хорошо работает. Гончаренко высоко задрал планку в "Уфе" — ей надо соответствовать", - цитирует Орлова "Матч ТВ".
"Из "Уфы" перезвонили обратно минут через 15 и попросили телефон Семака. "Ребят, подождите, — говорю. — Я ж еще с самим Семаком не говорил". Тем вечером он так и не ответил: куда-то в театр ходил. На следующий день у "Зенита" тренировка, я еще раз часов в 11 набрал, Семак увидел и перезвонил. "Ты один? — спрашиваю Семака. — Говорить можешь? Только не падай". — "Что такое?" Рассказываю о готовности "Уфы" вести переговоры — а Семак к такому совершенно не готов. Объяснил ему: "Вряд ли тебя поставят главным тренером в "Зенит". Ответ — ни да, ни нет. Но согласился, что начинать самостоятельную карьеру пора. Я обратил внимание на то, как поработал в "Уфе" Гончаренко, и что сам клуб с чистой репутацией, новый, ничем еще запятнан. Семак разрешил дать телефон.
Так машина закрутилась. Сегодня утром из "Уфы" позвонили: "Геннадий Сергеевич, спасибо вам. Сегодня представляем". Я-то заранее знал, что все к этому идет, но все равно очень доволен. К счастью, "Уфа" вообще ни с кем не вела переговоров, все было очень спонтанно. Я узнал об этом, когда мало кто знал, что Гончаренко покидает "Уфу". У тренеров же столько скаутов и агентов, они бы как воронье набросились — но не успели.
Это назначение могло, в принципе, произойти и без меня — но слава богу, что произошло со мной. У меня легкая рука! Семак должен стать очень достойным тренером. Таких авторитетных ребят в нашем футболе сейчас всего двое: кроме Семака — только Андрей Тихонов, и он хорошо работает. Гончаренко высоко задрал планку в "Уфе" — ей надо соответствовать", - цитирует Орлова "Матч ТВ".
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