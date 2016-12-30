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Геннадий Орлов: звоню Семаку, спрашиваю: "Говорить можешь? Только не падай"

Телекомментатор Геннадий Орлов рассказал о том, как общался с представителем "Уфы" и порекомендовал обратить внимание на тренера Сергея Семака. Напомним, сегодня уфимский клуб назначил бывшего специалиста тренерского штаба "Зенита" главным тренером команды.

"Из "Уфы" перезвонили обратно минут через 15 и попросили телефон Семака. "Ребят, подождите, — говорю. — Я ж еще с самим Семаком не говорил". Тем вечером он так и не ответил: куда-то в театр ходил. На следующий день у "Зенита" тренировка, я еще раз часов в 11 набрал, Семак увидел и перезвонил. "Ты один? — спрашиваю Семака. — Говорить можешь? Только не падай". — "Что такое?" Рассказываю о готовности "Уфы" вести переговоры — а Семак к такому совершенно не готов. Объяснил ему: "Вряд ли тебя поставят главным тренером в "Зенит". Ответ — ни да, ни нет. Но согласился, что начинать самостоятельную карьеру пора. Я обратил внимание на то, как поработал в "Уфе" Гончаренко, и что сам клуб с чистой репутацией, новый, ничем еще запятнан. Семак разрешил дать телефон.

Так машина закрутилась. Сегодня утром из "Уфы" позвонили: "Геннадий Сергеевич, спасибо вам. Сегодня представляем". Я-то заранее знал, что все к этому идет, но все равно очень доволен. К счастью, "Уфа" вообще ни с кем не вела переговоров, все было очень спонтанно. Я узнал об этом, когда мало кто знал, что Гончаренко покидает "Уфу". У тренеров же столько скаутов и агентов, они бы как воронье набросились — но не успели.

Это назначение могло, в принципе, произойти и без меня — но слава богу, что произошло со мной. У меня легкая рука! Семак должен стать очень достойным тренером. Таких авторитетных ребят в нашем футболе сейчас всего двое: кроме Семака — только Андрей Тихонов, и он хорошо работает. Гончаренко высоко задрал планку в "Уфе" — ей надо соответствовать", - цитирует Орлова "Матч ТВ".
Теги: Орлов Семак Уфа
Сегодня, 16:07
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19
(7)
№19 Написал: myspartaksuperclub (Сегодня, 18:24) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: prime

6 очков в след сезоне

и как всегда минус 6 очков у нашего спартака.


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болельщик спартака и в лихие 90-е
Регистрация: 15.12.2016
№18 Написал: Ли Харви Освальд (Сегодня, 18:23) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: prime
6 очков в след сезоне

Бывают очковые змеи. а тут - очковые глисты smile


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Пора, товарищи, брать коня за рога!
Регистрация: 18.12.2016
№17 Написал: robinzen Санкт_петербург (Сегодня, 18:23) #
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Болеет за:
«Зенит»
Семак втянется, нормально всё у него будет с Уфой. В принципе, у Уфы запас прочности нормальный... и сверхзадач они на сезон не ставят пока. А в следующем сезоне (в чемпе 2017-18) уже легче будет, вработается и начнет свои идеи вополощать....
Регистрация: 24.09.2013
№16 Написал: prime Пенза (Сегодня, 18:19) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
6 очков в след сезоне
Регистрация: 2.08.2009
№15 Написал: Oss377 Москва (Сегодня, 18:15) #
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Болеет за:
«Спартак»
Товарищ Орлов тщеславен и хвастлив. Убожество какое-то. Не солидно для зрелого мужа. А Семаку удачи в любом случае! У него все сложится и без опекуна))
Регистрация: 5.06.2016
№14 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 18:02) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: oksva
Семака - очень уважаю и удачи ему . Ну , а ГСО - дедушка , когда же ты уйдёшь на пенсию то ? Или в футбольные агенты теперь подашься ?


И чем же он так вам насолил, что вы его раньше времени на пенсию отправляете?? Посмеивается над спартаком, так это безобидное занятие, все смеются.
Если знаешь жизнь, задумайся, кто обычно объект насмешек,- трусливые, неудачники, лохи, ничего из себя не представляющие, люди и коллективы, постоянно напоминающие о себе, чтобы о них не забывали. Мечтатели и фантазёры, говорившие о своём необыкновенном высоком статусе, который в итоге оказывается на вторых, никого не интересующихся ролях.
Это забавляет людей.
А серьёзно относятся к тем, кто доказывает свою состоятельность не пустой болтовнёй, а делом и достижениями.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№13 Написал: Nickolas (Сегодня, 17:47) #
  • +2
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Маразматик!
Регистрация: 6.08.2016
№12 Написал: 4 звезды (Сегодня, 17:44) #
  • 0
  •  (6)

Цитата: utekay
таким дедам бюсты устанавливать надо!

сиськи что ле?
Регистрация: 7.12.2016
№11 Написал: Орик СПб (Сегодня, 17:40) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Вон лысый Реал возглавил сразу, а тут Уфа, конечно получится. У хороших людей всегда получается.
Регистрация: 11.10.2012
№10 Написал: ADonskoi (Сегодня, 17:38) #
  • +1
  •  (1)

Оказывается, Симонян и Мудко - младшие референты Орлова. Вот кто вершит судьбами футбола. Опять же и гопосок неплохой. Так пусть и будет главой РФС, коль уж Семака назначил и определил будущее Зенита. Дал понять, что все у него есть, кроме признания и настоящей славы и легитимных полномочий.
Регистрация: 17.07.2014
№9 Написал: seryu Москва (Сегодня, 17:18) #
  • +2
  •  (6)

Брачное агенство Геннадия Орлова open_mouth
Регистрация: 17.03.2009
№8 Написал: yuri спб (Сегодня, 17:02) #
  • -2
  •  (2)

Без него его женили.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№7 Написал: Ли Харви Освальд (Сегодня, 17:01) #
  • -2
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Фраза в заголовке понравилась... Чисто два ханыги у пивного ларька. "Ты еще говорить можешь? От, мля, опять п*зданулся!" laughing Живо представляешь пару бомжей, которые решают, кому идти к аптекарше Зинке за боярышником smile
Цитата: utekay
таким дедам бюсты устанавливать надо!

Причем головой вниз! Они так и живут - головой вниз...


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Пора, товарищи, брать коня за рога!
Регистрация: 18.12.2016
№6 Написал: utekay Россия (Сегодня, 17:01) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
таким дедам бюсты устанавливать надо!


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№5 Написал: Trucha (Сегодня, 16:50) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Как надоел этот балабол уже,беда просто !
Лучше бы тренировался комментировать и учил фамилий игроков )
Регистрация: 4.08.2016
№4 Написал: Кристоф (Сегодня, 16:40) #
  • -6
  •  (16)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: oksva
Семака - очень уважаю и удачи ему .

За то что он ненавидит Спартак?
Регистрация: 16.08.2008
№3 Написал: oksva Спб (Сегодня, 16:32) #
  • +1
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Семака - очень уважаю и удачи ему . Ну , а ГСО - дедушка , когда же ты уйдёшь на пенсию то ? Или в футбольные агенты теперь подашься ?


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016
№2 Написал: Karbofos (Сегодня, 16:28) #
  • -1
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Гена - да пошол ты на , специалист уев. Семаку удачи!!
Регистрация: 3.02.2015
№1 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 16:26) #
  • +2
  •  (8)

Сегодня утром из "Уфы" позвонили: "Геннадий Сергеевич, спасибо вам.
ну-ну, поглядим.. smirk


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
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