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Артур Енджейчик перешел в "Легию"
"Краснодар" на своем официальном сайте объявил о переходе защитника Артура Енджейчика в "Легию".
Енджейчик перешел в "Краснодар" в июне 2013 года из "Легии". В составе "быков" защитник сыграл 91 официальный матч, забил 2 мяча и сделал 8 результативных передач.
Енджейчик перешел в "Краснодар" в июне 2013 года из "Легии". В составе "быков" защитник сыграл 91 официальный матч, забил 2 мяча и сделал 8 результативных передач.
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