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Артур Енджейчик перешел в "Легию"

"Краснодар" на своем официальном сайте объявил о переходе защитника Артура Енджейчика в "Легию".

Енджейчик перешел в "Краснодар" в июне 2013 года из "Легии". В составе "быков" защитник сыграл 91 официальный матч, забил 2 мяча и сделал 8 результативных передач.
Теги: Енджейчик Легия Краснодар Трансферы
Сегодня, 17:16
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№1 Написал: Sergey Borodin (Сегодня, 17:55) #
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Болеет за:
«Краснодар»
9 матчей не хватило на подарочные часы от Галицкого.
Регистрация: 6.11.2016
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