Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Президент "Лас-Пальмаса": зарплата Хесе нам не по карману

Президент "Лас-Пальмаса" Мигель Анхель Рамирес сообщил, что клуб не подпишет форварда "ПСЖ" Хесе.

"Хесе не против перехода в "Лас-Пальмас", однако его заработная плата соответствует его уровню. Нам его оклад не по карману. Ряд других клубов могут позволить себе это. Положение у нас не самое выгодное", - цитирует Рамиреса Marca.
Теги: ПСЖ Лас-Пальмас
Сегодня, 19:42
Напечатать
0
(0)
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.