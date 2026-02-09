Матчи Скрыть

В "Балтике" отреагировали на слухи об интересе "Локомотива" к Петрову

Генеральный директор "Балтики" Равиль Измайлов ответил, получал ли клуб предложение от "Локомотива" по трансферу полузащитника Максима Петрова.
Фото: ФК "Балтика"
Измайлов заявил, что "Балтика" не получала официального предложения от "Локомотива".

"С точки зрения клубов официального предложения не было.
Мы знаем, что было общение, поэтому и мы форсировали, чтобы переподписать контракт. Обсудили все с Петровым, он принял нашу сторону и понял наши доводы", — приводит слова Измайлова "Матч Премьер".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что 25-летним полузащитником интересуется "Локомотив". В январе 2026 года стало известно, что "Балтика" продлила контракт с Петровым до конца сезона-2029/30.

В нынешнем сезоне Петров принял участие в 16-ти встречах за калининградский клуб, в которых записал на свой счет четыре гола и три результативные передачи. "Балтика" проводит первый сезон в РПЛ и по итогам 18-ти туров занимает пятое место в турнирной таблице. Команда Андрея Талалаева набрала 35 очков.

