Дуран вошел в топ-3 самых дорогих новичков в истории РПЛ – Transfermarkt

По данным интернет-портала Transfermarkt, трансефрная стоимость Дурана составляет 32 миллиона евро. Тем самым он становится третьим в списке самых дорогих новичков в истории чемпионата России.
Первое место в рейтинге занимает Малком, пополнивший состав "Зенита" в сезоне-2018/19 за 40 миллионов евро. На второй строчке идет трансфер Халка в санкт-петербургскую команду в сезоне-2012/13, который обошёлся сине-бело-голубым в 37 миллионов евро.
"Зенит" объявил о переходе Джона Дурана из "Аль Насра" в понедельник, 9 февраля. Колумбийский нападающий будет выступать в российском клубе на правах аренды до конца нынешнего сезона.
Фото: ФК "Зенит"