Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Зенит
1 - 0 1 0
Динамо СамаркандЗавершен
Крылья Советов
0 - 1 0 1
КАМАЗЗавершен

Дуран вошел в топ-3 самых дорогих новичков в истории РПЛ – Transfermarkt

Переход нападающего Джона Дурана из "Аль-Насра" в "Зенит" стал третьим в рейтинге самых дорогих трансферов в истории РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
По данным интернет-портала Transfermarkt, трансефрная стоимость Дурана составляет 32 миллиона евро. Тем самым он становится третьим в списке самых дорогих новичков в истории чемпионата России.

Первое место в рейтинге занимает Малком, пополнивший состав "Зенита" в сезоне-2018/19 за 40 миллионов евро. На второй строчке идет трансфер Халка в санкт-петербургскую команду в сезоне-2012/13, который обошёлся сине-бело-голубым в 37 миллионов евро.

"Зенит" объявил о переходе Джона Дурана из "Аль Насра" в понедельник, 9 февраля. Колумбийский нападающий будет выступать в российском клубе на правах аренды до конца нынешнего сезона.

