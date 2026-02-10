Матчи Скрыть

Никитин: у Дивеева остались досада и разочарование после расставания с ЦСКА

Бывший игрок "Уфы" Алексей Никитин считает, что матч третьего тура Зимнего Кубка РПЛ между "Зенитом" и ЦСКА будет принципиальным для новичка сине-бело-голубых Игоря Дивеева.
Фото: ФК "Зенит"
"Матч против ЦСКА будет принципиальным для Дивеева."
"Он очень много лет отдал армейцам. Думаю, что у него остались досада и разочарование от того, как произошло расставание с ЦСКА", - сказал Никитин "Матч ТВ".

Матч третьего заключительного тура Зимнего Кубка РПЛ между "Зенитом" и ЦСКА состоится 10 февраля в 10:00 по московскому времени. Обе команды имеют в своем активе по 3 очка, лидером с 4 баллами является "Краснодар", замыкает таблицу "Динамо" с 2 очками.

Игорь Дивеев перешел в "Зенит" из московского ЦСКА в это трансферное окно. О трансфере центрального защитника сборной России петербургский клуб объявил 11 января. Контракт 26-летнего футболиста действует до лета 2029 года.

В этом сезоне Дивеев сыграл в 19 матчах за "армейцев" во всех турнирах и записал в свой актив три забитых мяча.

