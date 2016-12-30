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Павел Врба покинул пост главного тренера "Анжи"

Главный тренер "Анжи" Павел Врба покинул свой пост, сообщает официальный сайт махачкалинского клуба.

"Павел Врба и футбольный клуб "Анжи" пришли к решению завершить сотрудничество. Тренерский штаб команды также покидают ассистент главного тренера Душан Фитцель, тренер Александр Бокий и тренер вратарей Мартин Тихачек.

"Анжи" благодарит тренеров за проделанную работу и желает успехов в дальнейшем. О том, кто возглавит команду, будет сообщено дополнительно", — говорится в сообщении.
Теги: Врба Анжи
Сегодня, 20:10
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№2 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 20:38) #
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Жалко - классный тренер.
Регистрация: 3.03.2007
№1 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 20:30) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Качели Керимова. grinning


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a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
Регистрация: 2.05.2014
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