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Павел Врба покинул пост главного тренера "Анжи"
Главный тренер "Анжи" Павел Врба покинул свой пост, сообщает официальный сайт махачкалинского клуба.
"Павел Врба и футбольный клуб "Анжи" пришли к решению завершить сотрудничество. Тренерский штаб команды также покидают ассистент главного тренера Душан Фитцель, тренер Александр Бокий и тренер вратарей Мартин Тихачек.
"Анжи" благодарит тренеров за проделанную работу и желает успехов в дальнейшем. О том, кто возглавит команду, будет сообщено дополнительно", — говорится в сообщении.
"Павел Врба и футбольный клуб "Анжи" пришли к решению завершить сотрудничество. Тренерский штаб команды также покидают ассистент главного тренера Душан Фитцель, тренер Александр Бокий и тренер вратарей Мартин Тихачек.
"Анжи" благодарит тренеров за проделанную работу и желает успехов в дальнейшем. О том, кто возглавит команду, будет сообщено дополнительно", — говорится в сообщении.
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