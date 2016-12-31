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Валерий Карпин: при Каррере ничего нового, кроме эмоций, я у "Спартака" не увидел

Бывший главный тренер "Спартака" Валерий Карпин прокомментировал игру красно-белых под руководством Массимо Карреры и оценил шансы команды на чемпионство.

"Понятно, как хочет играть Луческу. Получается хуже или лучше - вопрос другой, но он пытается. И как играет "Ростов" - это тоже понятно. А что будет со "Спартаком" в каждой следующей игре? Что там поменял Каррера в плане тактики, с удовольствием сам послушаю. Я конкретно про тактику, а не про эмоции.

"Мы все вместе", "Мы команда" - это всё хорошо, но ничего нового, кроме новых эмоций, я не увидел у "Спартака" после смены тренера. Думаю, "Спартак" может стать чемпионом в этом сезоне. Все предпосылки для этого есть. Сколько процентов дам? 50 на 50. Но то, что может стать чемпионом, - это да", - цитирует Карпина "Чемпионат" со ссылкой на эфир программы "Все на футбол".
Теги: Карпин Спартак
Сегодня, 01:37
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№2 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 02:24) #
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Болеет за:
«Спартак»
Валера ты сейчас метаешься на 50% любви Спартака
25% зависти и оставшиеся 25% з.п от газпромедиа( матч ив) в договоре которого есть пункт смешивать грязью Спартак!

Валера, а что мешает порадоваться на 100% за Спартак и признать что Каррера просто самый сильный тренер возглавляемый после Романцева..?

Я даже больше скажу.. твой Спартак был сильнее этого..не по игре а по составу!


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Регистрация: 22.05.2015
№1 Написал: 4 звезды (Сегодня, 01:57) #
  • -3
  •  (5)

зависть
Регистрация: 7.12.2016
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