Фабьен Бартез: Зидан всегда был лидером, он говорит правду, даже если она неприятна

Бывший вратарь сборной Франции Фабьен Бартез похвалил бывшего партнера по национальной команде ныне возглавляющего "Реал" Зинедина Зидана.



"Зидан знает футбол, он всегда был лидером, знал, как решить исход в важнейших матчах. И дело не только в удаче, для успеха нужно искать возможности и затем ими пользоваться.



Зидан - выдающийся игрок и хороший человек. Он всегда говорит правду, даже если она неприятная. Это важно, чтобы сохранить у игроков уверенность и объединить их, в этом его успех", - цитирует Бартеза официальный сайт ФИФА.