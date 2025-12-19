"Ничего не знаю про задержание. Разговаривал с Егором минуту назад, всё было нормально", - приводит слова Игоря Егорова "Матч ТВ".
Ранее в СМИ появилась информация, что российский арбитр Егор Егоров задержан по делу московского "Торпедо". Сообщалось, что судья хотел покинуть страну, но ему не позволили этого сделать.
По итогам прошлого сезона московское "Торпедо" заняло второе место в Первой Лиге и напрямую вышло в РПЛ. Сообщалось, что руководство клуба пыталось подкупить нескольких футбольных арбитров, чтобы обеспечить команде приемлемый результат. На данный момент продолжается расследование - владелец клуба Леонид Соболев был освобожден из под стражи, однако ему запрещено осуществлять деятельность, связанную с футболом.
Отец судьи Егорова отреагировал на информацию о задержании сына
