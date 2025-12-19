Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Валенсия
0 - 1 0 1
Мальорка1 тайм

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Боруссия Д
1 - 0 1 0
Боруссия М2 тайм

Суперкубок Италии

Болонья
1 - 1 1 1
Интер2 тайм

Агент Барбоза рассказал, какие клубы в Италии интересуются Сперцяном

Агент Паулу Барбоза ответил на вопрос об интересе к хавбеку "Краснодара" Эдуарду Сперцяну.
Фото: ФК "Краснодар"
"Да, в Италии так точно, многие топ-клубы следят за ним: это "Ювентус", "Интер", "Наполи". У него прекрасное будущее, потому что он уже несколько сезонов подряд показывает свой уровень. Сперцян заслужил трансфер в топ-клуб Европы", – сказал Барбоза.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что в капитане "Краснодара" Эдуарде Сперцяне заинтересован миланский "Интер". В итальянском клубе оставили эти слухи без комментариев.

В текущем сезоне 25-летний Сперцян провел 25 матчей за краснодарскую команду, забил 9 голов и сделал 13 результативных передач. Контракт хавбека с "быками" действует до июня 2029 года.

Источник: Odds.ru

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится