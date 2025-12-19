Агент Барбоза рассказал, какие клубы в Италии интересуются Сперцяном

"Да, в Италии так точно, многие топ-клубы следят за ним: это "Ювентус", "Интер", "Наполи". У него прекрасное будущее, потому что он уже несколько сезонов подряд показывает свой уровень. Сперцян заслужил трансфер в топ-клуб Европы", – сказал Барбоза.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что в капитане "Краснодара" Эдуарде Сперцяне заинтересован миланский "Интер". В итальянском клубе оставили эти слухи без комментариев.
В текущем сезоне 25-летний Сперцян провел 25 матчей за краснодарскую команду, забил 9 голов и сделал 13 результативных передач. Контракт хавбека с "быками" действует до июня 2029 года.
Источник: Odds.ru
Фото: ФК "Краснодар"