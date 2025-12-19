В РФС прокомментировали задержание российского арбитра

"В рамках дела в отношении руководства "Торпедо" продолжаются следственные мероприятия. Различные судьи вызываются для участия в процессуальных действиях, проводимых уполномоченными органами", - цитирует Каманцева Sport24.
Ранее сообщалось, что российский арбитр Егор Егоров задержан по делу московского "Торпедо". Напомним, что функционеров столичного клуба обвиняют в попытке подкупа судей - летом клуб исключили из числа участников РПЛ.
Игорь Егоров, отец Егора Егорова, рассказал, что его сына задержали и допросили, а после отпустили. Арбитр собирался улететь на отдых.
Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев прокомментировал информацию о задержании арбитра Егора Егорова.
Фото: РФС