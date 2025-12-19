Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Валенсия
23:00
МальоркаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Боруссия Д
22:30
Боруссия МНе начат

Суперкубок Италии

Болонья
22:00
ИнтерНе начат

В РФС прокомментировали задержание российского арбитра

Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев прокомментировал информацию о задержании арбитра Егора Егорова.
Фото: РФС
"В рамках дела в отношении руководства "Торпедо" продолжаются следственные мероприятия. Различные судьи вызываются для участия в процессуальных действиях, проводимых уполномоченными органами", - цитирует Каманцева Sport24.

Ранее сообщалось, что российский арбитр Егор Егоров задержан по делу московского "Торпедо". Напомним, что функционеров столичного клуба обвиняют в попытке подкупа судей - летом клуб исключили из числа участников РПЛ.

Игорь Егоров, отец Егора Егорова, рассказал, что его сына задержали и допросили, а после отпустили. Арбитр собирался улететь на отдых.

