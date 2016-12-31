Банега может покинуть "Интер" за 25 миллионов евро

Полузащитник "Интера" Эвер Банега может продолжить карьеру в Китае, сообщает La Gazzetta dello Sport.



В услугах футболисты заинтересованы "Шанхай СИПГ" и "Тяньцзинь Сунцзян", которые готовы заплатить за аргентинца 25 миллионов евро.