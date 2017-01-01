Тони Кроос напомнил о разгроме Бразилии на ЧМ-2014 (фото)

Полузащитник сборной Германии Тони Кроос в своем твиттере поздравил болельщиков с 2017 Новым годом.При этом вместо цифр 1 и 7 на картинке, опубликованной Кроосом, находятся флаги Бразилии и Германии.Сборная Германии в полуфинале чемпионата мира 2014 года разгромила бразильцев на их домашнем турнире со счетом 7:1.