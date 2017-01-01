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Тони Кроос напомнил о разгроме Бразилии на ЧМ-2014 (фото)

Полузащитник сборной Германии Тони Кроос в своем твиттере поздравил болельщиков с 2017 Новым годом.

При этом вместо цифр 1 и 7 на картинке, опубликованной Кроосом, находятся флаги Бразилии и Германии.

Сборная Германии в полуфинале чемпионата мира 2014 года разгромила бразильцев на их домашнем турнире со счетом 7:1.

Тони Кроос напомнил о разгроме Бразилии на ЧМ-2014 (фото)
Теги: Кросс
Вчера, 23:07
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2
(1)
№2 Написал: DimonYA Одинцово (Сегодня, 00:43) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
дааа, матч был супер !
Регистрация: 26.07.2014
№1 Написал: Mitrich НАША РАША (Сегодня, 00:09) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Славная была охота!)))


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Что нас не убивает - то нас делает сильней!
Регистрация: 22.07.2007
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