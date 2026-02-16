"Просто катастрофа". Гурцкая раскритиковал трансфер Боселли в "Краснодар"

- Для меня переход Боселли в "Краснодар" - просто катастрофа. Это не замена Перрену. Может ли он заменить Кордобу? Не знаю.
Не понимаю, для чего это вообще. Для того, чтобы он летом поехал искать себе команду, - сказал Гурцкая на ютуб-канале "Это футбол, брат!".
Уругвайский нападающий перебрался в стан "быков" из "Пари НН", заключив долгосрочный контракт. В текущем сезоне он выходил на поле в 20 матчах и отличился десятью голами.
После первой части чемпионата краснодарская команда возглавляет таблицу РПЛ, имея в активе 40 очков. Вторая часть сезона стартует в конце февраля.