"Просто катастрофа". Гурцкая раскритиковал трансфер Боселли в "Краснодар"

Агент и футбольный эксперт Тимур Гурцкая жёстко раскритиковал переход Хуана Боселли в "Краснодар", поставив под сомнение целесообразность этого трансфера.
Фото: ФК "Краснодар"
По его мнению, уругвайский нападающий не выглядит полноценным усилением для лидера чемпионата.

- Для меня переход Боселли в "Краснодар" - просто катастрофа. Это не замена Перрену. Может ли он заменить Кордобу? Не знаю.

Не понимаю, для чего это вообще. Для того, чтобы он летом поехал искать себе команду, - сказал Гурцкая на ютуб-канале "Это футбол, брат!".

Уругвайский нападающий перебрался в стан "быков" из "Пари НН", заключив долгосрочный контракт. В текущем сезоне он выходил на поле в 20 матчах и отличился десятью голами.

После первой части чемпионата краснодарская команда возглавляет таблицу РПЛ, имея в активе 40 очков. Вторая часть сезона стартует в конце февраля.

