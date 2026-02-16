Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Динамо
1 - 2 1 2
УралЗавершен
Динамо
2 - 1 2 1
УралЗавершен

"Краснодар" подписал защитника "Ростова" — источник

Чемпион России "Краснодар" усилился защитником "Ростова", но игрок присоединится к краснодарскому клубу только будущим летом.
Фото: ФК "Ростов"
Как сообщил "Чемпионату" источник, знакомый с ситуацией, речь идет о фланговом защитнике Илье Вахании. Детали трансфера пока что не разглашаются.

В первой части сезона 2025/2026 Илья Вахания провел за "Ростов" 22 матча в чемпионате и Кубке России, в которых забил 2 мяча и отдал одну голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 3 млн евро.

Вахания способен сыграть на обоих флангах защиты, а также, при необходимости, на флангах полузащиты и в центре обороны.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится