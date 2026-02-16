Лепехин рассказал, какая статистика Дурана в "Зените" будет удовлетворительной

"Если он будет играть в составе, и команда станет чемпионом, его приход уже можно будет признать успешным.
По голам трудно судить, но, если будет хотя бы один забитый мяч в две игры, это уже шикарный показатель.
Любой новичок приглашается для стартового состава. Я уверен, что до лета Дуран будет играть", — отметил Лепехин в беседе с "Евро-Футбол.Ру".
Джон Дуран перешел в "Зенит" из саудовского "Аль-Насра" на правах аренды за 2,75 млн евро до конца сезона 2025/2026. Первую часть сезона колумбиец провел в аренде в турецком "Фенербахче", за который отыграл 21 встречу, забил 5 мячей и отдал 3 голевые передачи.